Konya'da genç kadını darp eden sevgiliye hapis!

Konya'da yaşayan İsa A., genç kadını darp etti. İsa A. çocuğu zorla G.D'nin kucağından alıp, evden çıktı. Genç kadın da çocuğunu kurtarabilmek için peşinden gitti. İsa A. bu kez de G.D'yi zorla arabaya bindirdi. G.D. yolda giderken bir fırsatını bularak ablasına 'canlı konum' gönderdi.

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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Konya'da yaşayan G.D. (31), geçtiğimiz yıl Mayıs ayında evde uyurken kapı çaldı. Olaydan 1 yıl önce ayrıldığı oğlunun babası masaj salonu işletmecisi İsa A. birden içeri girdi. İsa A., genç kadını darp etti. İsa A. çocuğu zorla G.D'nin kucağından alıp, evden çıktı. Genç kadın da çocuğunu kurtarabilmek için peşinden gitti. İsa A. bu kez de G.D'yi zorla arabaya bindirdi. G.D. yolda giderken bir fırsatını bularak ablasına 'canlı konum' gönderdi.



Abla hemen durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan İsa A. serbest bırakıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Dayakçı İsa A.'ya 10 yıl hapis istendi.

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