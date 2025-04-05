İzmir'de sokak ortasında dehşet: Eski nişanlısını öldürüp annesini ağır yaraladı!

Sokak ortasında eski nişanlısını öldürüp, annesini ağır yaraladı. Sonra aynı silahla canına kıydı.

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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İzmir Çiğli'de Necati Yorğun (35), aynı sitede oturduğu eski nişanlısı Selen Sakın'ın (41) site girişinde önünü kesti. Burada Sakın ve annesi Serpil K. (70) ile tartışan Yorğun, yanında bulunan tabancayla anne ve kıza ateş açtı.



Selen Sakın ve annesi Serpil K. kanlar içerisinde yere düşerken, silahlı saldırgan aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı oldukları belirlenen Serpil K. ve saldırgan Yorğun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Necati Yorğun da hastanede hayatını kaybetti.

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