Uzmanlar sular altında kalacak şehirleri açıkladı: Listede Türkiye'de var
Uzmanlar, 100 yıl içerisinde sular altında kalması beklenen 34 şehri sıraladı.
İklim değişikliği ve deniz seviyesindeki yükselme, dünya genelinde birçok şehri tehdit ediyor. Özellikle kıyı bölgelerindeki şehirler daha çok risk taşıyor. Uzmanlar, 100 yıl içerisinde sular altında kalması beklenen 34 şehri şu şekilde sıraladı. Listede Türkiye'den de İstanbul ve İzmir yer aldı. İşte o listedeki ilk 6 şehir:
1-Tokyo-Japonya
2-Mumbai-Hindistan
3-New York-ABD,
4-Osaka- Japonya,
5-İstanbul-Türkiye,
6-İzmir-Türkiye