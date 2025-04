Manisa'da baba oğul kavgası kanlı bitti!

Manisa'da babası ile arasında çıkan kavgada silahla vurulan Ayhan Ok, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Manisa Turgutlu'da aralarında husumet olan baba Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok arasında kavga çıktı. Öfkeli baba, çıkan tartışmada oğlunu silah ile vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Ok'u hastaneye kaldırdı. Ok, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Oğlunu silahla vurarak öldüren Ayhan Ok, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN