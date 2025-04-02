Gelinim Mutfakta 2 Nisan puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını hangi gelin aldı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, her gün birinci olan geline çeyrek altın ödülü veriyor. 2 Nisan Çarşamba günü çeyrek altını kimin kazandığı ve puan tablosu seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu? İşte güncel puan durumu.
2 Nisan 2025 Çarşamba günü yayınlanan Gelinim Mutfakta programında hangi gelinin birinci olduğu gündeme geliyor. Yarışmacılar, birincilik için kıyasıya mücadele verirken, çeyrek altının sahibi de merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan isim!
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Kanal D'nin yarışma programı Gelinim Mutfakta, 2 Nisan Çarşamba günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. 1 Nisan Salı günü Nur diğer gelinlerden yüksek puan olarak birinci oldu.
2 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
1 Nisan puan durumu:
EMİNE- 18 puan
EZGİ- 9 puan
NUR- 19 puan
SAHRA- 16 puan
2 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı.