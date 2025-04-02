Gelinim Mutfakta 2 Nisan puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını hangi gelin aldı?

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 15:47

2 Nisan 2025 Çarşamba günü yayınlanan Gelinim Mutfakta programında hangi gelinin birinci olduğu gündeme geliyor. Yarışmacılar, birincilik için kıyasıya mücadele verirken, çeyrek altının sahibi de merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan isim!

(Kaynak: Gelinim Mutfakta)

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Kanal D'nin yarışma programı Gelinim Mutfakta, 2 Nisan Çarşamba günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. 1 Nisan Salı günü Nur diğer gelinlerden yüksek puan olarak birinci oldu.