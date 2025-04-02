Beylikdüzü'nde hastanede skandalı: Sarı serum yine can aldı!

Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye başvuran Şükrü Keleş, grip olduğunu anlattı. Önce ağrı kesici, sonra farklı bir serum takıldı. Genç adam, kolunun yandığını vurguladı. Kusmaya başladı.Hemşire ise “Doktoru beklemeliyiz” deyip hiçbir müdahalede bulunmadı.Doktor geldiğinde ise Keleş, yoğun bakıma alındı. Ve ne yazık ki kurtarılamadı. Kederli ailesi, dava açtı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025

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İstanbul'da Şükrü Keleş, grip şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Serum bağlandı. Ancak bir süre sonra fenalaştı. Yoğun bakıma alındı. Kurtarılamadı. Ailesi "Oğlumuzu ihmal öldürdü" deyip dava açtı.



Korkunç olay 6 Şubat 2025'te Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede yaşandı. Grip olan Şükrü Keleş'e damar yolu açıldı. Önce ağrı kesici sonra farklı bir serum uygulandı. Ancak talihsiz genç ikinci serum sonrası fenalaşıp kusmaya başladı. Hemşireler "Doktoru beklemeliyiz" deyip müdahale yapmadı. Ancak entübe edilen genç, yoğun bakıma alındı. Ailenin isteği üzerine Keleş Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz genç 8 gün sonra hayatını kaybederken aile özel hastane hakkında suç duyurusu yaptı. Soruşturma başlatıldı.



ADRENALİN İĞNESİ YAPMADILAR

Acılı anne Satı Keleş, gözyaşlarıyla oğlunun son anlarını anlattı: "Oğlum serumdan sonra 'Kolum yanıyor' dedi. Hemşire doktor gelmeden çıkaramayacağını söyleyip gitti. Sonra da oğlum komaya girdi. Yoğun bakım uzmanları izindeymiş. Bu gibi durumlarda en önemli şey ilk müdahalede adrenalin iğnesinin yapılmasıymış. İki kere geldiler ama o iğneyi yapmadılar. Aradan 15 dakika geçti, ilk 5 dakikada yapsalardı böyle olmayacaktı. Serum alerji yaptığı için adrenalinin yapılması gerekiyormuş."



ADLİ TIP'IN RAPORU BEKLENİYOR

Keleş Çifti, biricik evlatlarının ölümünde hastanenin ihmali olduğunu söyledi. Dava açtı. İddialar üzerine hastane hakkında soruşturma başlatıldı. Savcının Adli Tıp'ın raporunu beklediği vurgulandı. Acılı anne baba "Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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