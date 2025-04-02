Afyon'da 12 yıldır aynı hastanede çalışan çift çok mutlu!

Afyon'da doktor çift, aynı hastanede görev yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025

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Afyonkarahisar'da kadın doğum uzmanı olan Dr. Evren (44) ve Ufuk Yeşildağer (41) çifti uzmanlık eğitimleri sırasında tanıştı. Bir yıl sonra evlenen çift, bir süre farklı hastanelerde çalıştı. 12 yıldır da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki birlikte görev yapan ikili çok mutlu olduklarını anlattı. 2 çocuk sahibi çift, "Herhangi bir sorun olduğunda gece gündüz birlikte koşturuyoruz" açıklamasını yaptı.

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