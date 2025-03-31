Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi!

Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Lig’ine yükseldi. “Bir hayali gerçeğe dönüştürdük” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025

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Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 8 yıl önce kurulan Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, kısa sürede elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Üst üste 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları kazandı. Şimdi de TFF Kadınlar 1. Lig'de Şampiyonluk Grubu'nu zirvede tamamladı. "Yüksekova'nın kızları", Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'ine yükseldi.



FUTBOLCULARDAN

Fatma Ersan "Asıl güç, zor zamanlarda birbirimize duyduğumuz güven ve sevdaydı. Bu başarı, birlikte mücadele etmenin ve birtakım olarak inanmanın bir sonucu. Bir hayali gerçeğe dönüştürdük ve daha fazlasını başarabileceğimizi biliyoruz" dedi.

MUSA DÜZENCİ

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