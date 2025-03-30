Trabzon'da lunapark kazası! 17 yaşındaki Rabia Nur yoğun bakıma alındı

Trabzon Yenimahalle'deki lunaparkta ranger oyun aletine binen 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır, koltukta otururken ön kısımdaki demire başını çarptı. Yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025

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Trabzon Yenimahalle'deki lunaparka giden 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır ve arkadaşı, ranger oyun aletine bindi. Sağır, iddiaya göre, koltukta oturduğu sırada ön kısımdaki demire başını çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz gencin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

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