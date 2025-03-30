PTT bayramda açık mı, çalışıyor mu? 30 Mart PTT kapalı mı, kargo dağıtımı yapacak mı?

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 14:52

2025 Ramazan Bayramı'nda PTT ve kargo firmalarının çalışma durumları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Mart, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle PTT'nin kargo dağıtım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki PTT bayramda açık mı, çalışıyor mu? İşte konuya dair bilgiler.

(Kaynak: AA)

PTT BAYRAMDA AÇIK MI?

29 Mart arefe günü bazı PTT şubeleri 13:00'a kadar hizmet verecek. Ancak, Bayram boyunca tüm PTT şubeleri kapalı olacak. 2-3-4 Nisan tarihlerinin bayram tatiline eklenmesiyle birlikte, PTT şubeleri bu günlerde de kapalı olacak. PTT işlemleri olan vatandaşlar, 7 Nisan Pazartesi günü şubelere giderek işlemlerini gerçekleştirecek.