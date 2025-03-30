Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in ailesinden duygusal açıklama!

Yedi kez dünya şampiyonu olan Michael Schumacher, 2013'te geçirdiği kayak kazası sonrası beyin travması geçirmişti. Ailesi tarafından uzun yıllar gizli tutulan sağlık durumu, yakın bir gazeteci tarafından yapılan açıklamalarla gün yüzüne çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025

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Yedi kez dünya şampiyonu olan Michael Schumacher, 2013'te Fransa'da kayak yaparken başına aldığı darbe sonucu ağır beyin travması geçirmiş ve o günden bu yana kamuoyundan uzak bir hayat sürmeye başlamıştı.

Ailesi, Alman efsanenin durumunu büyük ölçüde gizli tutarken, yıllar sonra gelen açıklamalar durumun düşündüğünden de kötü olduğunu ortaya koydu. Alman RTL kanalına konuşan, Schumacher ailesine yakınlığıyla bilinen gazeteci Felix Gorner, Schumacher'in sözlü iletişim kuramadığını ve artık tamamen bakıma muhtaç olduğunu söyledi.

Gorner, "Sürekli olarak bakıcılarının yardımına ihtiyaç duyuyor" dedi.

Schumacher'in oğlu Mick de daha önce yaptığı duygusal açıklamada, "Konuşacak çok şeyimiz olurdu" sözleriyle babasına duyduğu özlemi dile getirmişti.

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