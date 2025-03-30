Ampute futbolcu Barış Telli'nin hayatını anlatan filmin yayın hakları kendisine ödenmedi! Soluğu adliyede aldı
Türkiye Ampute Milli Takım oyuncusu Barış Telli, hayatını anlatan 'Hayatla Barış' filminin yayın hakları gelirinin kendisine ödenmemesi nedeniyle hukuki yollara başvurdu.
Türkiye Ampute Milli Takım oyuncusu Barış Telli, kendi hayatının anlatıldığı 'Hayatla Barış' filminin yayın haklarının gelir payının kendisine ödenmemesi üzerine adliyenin yolunu tuttu.
Barış Telli, filmin televizyon ve dijital platforma satılması sonucu sözleşmede yer alan maddenin ihlal edildiği gerekçesiyle yapımcı Hünkar Doğan'a 100 bin TL manevi tazminat davası açtı.
Armağan YILMAZ