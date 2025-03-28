Konya'da kurduğu dernekle depremzede gençlere destek oluyor!

6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerin ardından Kırmızı Yelekliler Derneği'ni kuran çocuk gelişim uzmanı Seyit Öztürk, Çoğunluğu üniversite öğrencisi 20 yaş ortalamasıyla 250 kadar gönüllü ile okulları ziyaret ediyor.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025

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Konya'da yaşayan çocuk gelişim uzmanı Seyit Öztürk (25), küçük yaşlardan itibaren birçok yardım kuruluşunda aktif şekilde yer aldı. 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerin ardından ise Kırmızı Yelekliler Derneği'ni kurup, başkanlığını yaptı.



Öztürk, deprem bölgesindeki çocuklara ve gençlere yönelik sosyal ve psiko-sosyal iyileştirme programları düzenlemeye başladı. Çoğunluğu üniversite öğrencisi 20 yaş ortalamasıyla 250 kadar gönüllü ile okulları ziyaret ettiklerini belirten Seyit Öztürk, "Son bir yüreğe dokunana kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.

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