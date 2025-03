27 Mart ne günü? Dünya Tiyatrolar Günü nedir, ne zaman kutlanır?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

"Sahneye çıkmanın cesareti, izleyiciyi etkilemenin gücüdür. Tiyatro sanatını yaşatan tüm sanatçılara teşekkür ederim. Dünya Tiyatrolar Günü'nüz kutlu olsun!"

"Her bir tiyatro sahnesi, yaşamın ve duyguların bir yansımasıdır. Bugün, bu yansımalara hayat veren tüm tiyatroculara minnettarlığımızı sunuyoruz. Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun!"

"Tiyatronun gücüyle dünya daha güzel bir yer oluyor. Tiyatrocuların emeği, insanın içindeki gücü keşfetmemizi sağlar. Dünya Tiyatrolar Günü'nde tüm sahne emekçilerini kutluyoruz!"

"Dünya Tiyatrolar Günü, sahnede yer alan her duygunun, her hikayenin ve her insanın kutlandığı bir gündür. Tüm tiyatroseverlere neşeli bir gün dilerim!"