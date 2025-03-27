27 Mart ne günü? Dünya Tiyatrolar Günü nedir, ne zaman kutlanır?

Dünya Tiyatrolar Günü, 1962 yılından bu yana dünya genelinde kutlanan, gösteri sanatlarına ve tiyatroya olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Her yıl 27 Mart'ta kutlanan bu özel gün, tiyatronun toplumlar üzerindeki etkisini vurguluyor ve sanatın gücünü kutlamak için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Peki Dünya Tiyatrolar Günü anlam ve önemi nedir? İşte konuya dair merak edilenler…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 12:52

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27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, her yıl dünya genelinde kutlanıyor. Tiyatronun tarihi milattan önce 534 yılına kadar uzanıyor. O zamandan bu yana tiyatro, toplumu etkileme gücünü ve sanatla olan bağını sürdürerek modern dünyada da kendine sağlam bir yer edindi. Peki Dünya Tiyatrolar Günü neden önemli? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ NEDİR? Dünya Tiyatro Günü, 1961 yılında Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (International Theatre Institute - ITI) tarafından kuruldu. Her yıl 27 Mart'ta, ITI merkezleri ve dünya çapındaki tiyatro grupları tarafından kutlanan bu özel gün, tiyatro sanatına olan ilgiyi artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kutlamalar, ulusal ve uluslararası pek çok etkinliği kapsayarak, tiyatroseverlerin bir araya gelip sanatın gücünü kutladığı önemli bir alan haline geldi. Dünya Tiyatro Günü, kabul edilmesinden sonra her yıl 27 Mart'ta, 1962 yılında gerçekleşen Uluslar Tiyatrosu'nun (Theatre of Nations) açılış günüyle eş zamanlı olarak kutlanıyor. ITI'nin dünya genelindeki 100'e yakın merkezinde, bu özel gün çeşitli etkinliklerle anılmakta ve tiyatro sanatının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.