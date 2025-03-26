Özgecan Aslan’ı katleden Suphi Altındöken cezaevinde vuruldu!

Üniversiteli Özgecan Aslan’ı öldüren Suphi Altındöken, cezaevinde Gültekin Alan tarafından silahla katledildi. “Cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik” diyen Alan’ın yalan söylediğini düşünen mahkeme, yardım ettikleri iddia edilen sanıklar için beraat kararı verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025

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Adana'da üniversiteli Özgecan Aslan (20), 10 yıl önce minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken (26) tarafından vahşi bir şekilde katledildi. Tutuklanan cani de Adana F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 11 Nisan 2016'da aynı koğuşta kaldığı hükümlü Gültekin Alan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.



Alan ile ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet Ö., silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin B., eşi Gamze B. ile Ahmet Tekin B., Ferat Y. ve Serkan A. hakkında Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, Alan'ı 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Alan'a, 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten' 18 yıl, 'hakaretten' 1 yıl 4 ay, 'yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından 6 yıl, 'infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan' da 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası daha verildi.



HAPİS CEZASI ONANDI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Alan hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası kararını onadı. Kurul, diğer sanıklar yönünden ise kararı bozdu. Bunun üzerine dosya, tekrar yerel mahkemeye gönderildi. Cezası onandığı için karar duruşmasında tanık olarak dinlenen Gültekin Alan, "Cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik. Bunlardan birisi Ferat Y., birisi Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç.'dir. Silahı cezaevine getirten Ahmet Tekin B.'dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de Ferat Y.'dir" dedi.



Mahkeme heyeti, Alan'ın ifadesini inandırıcı bulmadı. Heyet, sanıkların 'nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarını işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Davanın, Ferat Y. yönünden devamı kararlaştırıldı. Minibüs şoförü Suphi Altındöken, 11 Şubat 2015'te tecavüz girişimine direnen Özgecan Aslan'ı araçta öldürmüştü. Gültekin Alan, ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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