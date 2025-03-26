Öğretmen Ayşe Sarıkaya'nın yardım çığlığı yürek dağladı!

Genç öğretmen Ayşe Sarıkaya'nın, kişisel X hesabından yaptığı paylaşım, yürekleri parçaladı. Sarıkaya, yardım talebinde bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025

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Kadına şiddet dur durak bilmedi. Son olarak genç öğretmen Ayşe Sarıkaya'nın, kişisel X hesabından yaptığı paylaşım, yürekleri parçaladı. Videoda Sarıkaya, "Belki bu son videom bilmiyorum. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Yıllardan beri Mustafa Orun'la uğraşıyorum. Sadece hatam onun erkek arkadaşım olması. Ayrıldıktan sonra bana yapmadığını bırakmadı. Aile, arkadaşlarımı herkesle uğraştı. Gizlilik kararı aldım. Elektronik kelepçe kararı aldırdım. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Hiçbirine uymadı. Ölmek istemiyorum. Sadece güzel bir yaşantım olsun. Dışarı gittiğimde yürüyebileyim istiyorum" dedi. Sarıkaya, yardım talebinde bulundu.

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