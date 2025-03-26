Arefe günü toplu taşıma bedava mı? 29 Mart Arefe günü Metro, Marmaray, otobüs ve vapurlar ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı ve arefe günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İETT otobüsleri, metrobüs, Marmaray, metro ve diğer toplu taşıma araçlarında geçerli olacak uygulamaya ilişkin detaylar araştırılıyor. Bayramda ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına dair resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 29 Mart Arefe günü toplu taşıma bedava mı? İşte son durum.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 09:12

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2025 Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başlarken, tatil planı yapan vatandaşlar ulaşım detaylarını araştırıyor. Bayram tatilini İstanbul'da geçirecek olanlar, İETT otobüsleri, metrobüs, Marmaray ve metro gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki 29 Mart Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte konyaya dair bilgiler…

(Kaynak: AA) AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? 29 Mart Cumartesi günü, yani Ramazan Bayramı arefesinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arefe günü ulaşımın ücretsiz olmasına dair yetkililerden bir duyuru geldiğinde, güncel bilgileri haberimize ekleyeceğiz.