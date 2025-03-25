Konya'da acı ölüm: Aşırı hız yapan iki motosiklet çarpıştı!

Konya'da aşırı hız yaptıkları ve yarıştıkları iddia edilen Furkan Bakbak'ın (21) kullandığı motosiklet ile İbrahim Öztürk'ün (21) kullandığı motosiklet çarpıştı. İbrahim Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Furkan Bakbak'ın durumu ciddiyetini koruyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Konya'da önceki gece çevreyolunda aşırı hız yaptıkları ve yarıştıkları iddia edilen Furkan Bakbak'ın (21) kullandığı motosiklet ile İbrahim Öztürk'ün (21) kullandığı motosiklet çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan ve ağır yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İbrahim Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Furkan Bakbak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN