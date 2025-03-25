Kayseri'de cani evlat annesini katletti!
Kayseri'de 'Kızım artık biraz ev işlerine bak, neden ev işine yardım etmiyorsun' diyen annesini, 8 yerinden bıçakladı. Talihsiz anne Tuğşan Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi Tuğşan Ceylan (44), önceki akşam küçük kızı M.C'ye (17), "Kızım artık biraz ev işlerine bak, neden ev işine yardım etmiyorsun?" dedi. Öfkelenen M.C., mutfaktan aldığı bıçakla annesini 8 yerinden bıçakladı. Talihsiz anne Tuğşan Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, M.C.'yi gözaltına aldı.