Bursa'da yol verme kavgası!

Bursa'da yoğun trafikte şerit değiştirip araçların arasına girmeye çalışan cip şoförü, otomobiliyle aynı şeritte ilerleyen kadın sürücünün kendisini uyarmasına sinirlenip yumruk attı. Hızını alamayan cip şoförü, aracının bagajından aldığı oyuncak scooter ile vurmaya başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025

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Bursa yönüne giden sürücü, kullandığı cipi ile iddiaya göre yoğun trafikte şerit değiştirip araçların arasına girmeye çalıştı. Bu sırada otomobiliyle aynı şeritte ilerleyen kadın sürücü, cip sürüsünü uyardı. Uyarıya sinirlenen sürücü, cipten inip otomobile yumruk attı, ardından da aracının bagajından aldığı oyuncak scooter ile vurdu. O anlar, saldırıya uğrayan kadın sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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