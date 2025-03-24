Doktor ve eşi kazada hayatını kaybetmişti: Bebekleri yaşama tutundu

İstanbul’dan Düzce’ye dönerken Sakarya’da kaza yapan Dr. Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör’ün 5 günlük bebekleri Su Alya, entübe edilip yoğun bakımda kaldığı sürecin ardından gözlerini açtı.

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025

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İstanbul'da kontrole götürdükleri 5 günlük bebekleri Su Alya'nın tedavisinden Düzce'ye dönerken Sakarya'da araçla beton bariyere çarparak yaşamını yitiren Dr. Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör'ün vefatının üzerinden 17 gün geçti.

Kazada ağır yaralanan bebekten ise herkesi sevindiren haber geldi. Entübe edilen Su Alya, gözlerini açtı ve normal servise alındı. Bebeğin sağlık durumunun daha da iyiye gittiği öğrenildi.

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