Dini nikahlı eşini katleden adama vicdanları sızlatan karar!
Neşet Güneş, dini nikahlı eşini katletti. Sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet, istinaf tarafından ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanması için bozuldu.
Konya'da cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş (28), 14 Eylül 2023'te kendisini aldattığını ileri sürdüğü dini nikahlı eşi ve çocuğunun annesi Damla Dakım'ı (25), 51 yerinden bıçaklayarak hayattan kopardı.
Tutuklanan Neşet Güneş, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın, geçen Ekim'deki karar duruşmasında, oy çokluğu ile hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık avukatı ve Cumhuriyet Savcısı kararı istinaf etti. İstinaf kararı bozdu. Haksız tahrik indirimi verilsin dedi. Neşet Güneş, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.