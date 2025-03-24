Depremde Ebrar Sitesi F Blok'ta 99 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporu hazırlandı
6 Şubat depreminde 99 canın kaybına yol açan Ebrar Stesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı.
Depremde 99 kişiye mezar olan Ebrar Stesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı.
Raporda, "İnşaatta kullanılan beton, C20 sınıfı için öngörülen standartlara uygun değil. Çatıdaki dubleks, yapının ağırlığını artırdı" denildi.
Müteahhit, statik proje müellifi, statik fenni mesul, belediye proje kontrol birimi sorumluları asli kusurlu bulundu.