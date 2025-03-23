Tekirdağ'da dehşet anları! Babası tarafından öldüresiye dayak yiyen 2 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı

Tekirdağ'da babasının darp ettiği 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Gözaltına alınan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025

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Tekirdağ'da baba H.İ.Ç, 2 yaşındaki H.Ç.'yi henüz nedeni tam belirlenemeyen bir sebepten dolayı darp etti. Kafa travması geçiren çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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