Samsun'da bilezik vahşeti!

Samsun'da yaşayan Turgut ailesinin evine hırsız girdi. Fikriye Turgut'un (60) kolundaki bilezikleri zorla almak isteyen şüpheliler, çıkan arbedede kadını boğazını bıçakla keserek katletti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025

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Samsun'da yaşayan Turgut ailesinin evine hırsız girdi. Fikriye Turgut'un (60) kolundaki bilezikleri zorla almak isteyen şüpheliler, çıkan arbedede kadını boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Daha sonra da altınlarını aldı. Şüpheliler, kadının cansız bedenini ateşe verip kaçtı. Fikriye Turgut'un cansız bedeni, camiden gelen eşi tarafından bulundu. İlk belirlemelere göre kadının 4 bilezik ve zincirinin çalındığı öğrenildi. Polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma balattı.

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