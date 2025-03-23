Osman Dere'yi 48 bıçak darbesi ile katleden katil suçlamaları reddetti!

Polat Dereli, vale Osman Dere’yi bıçakla yaraladı, ardından tartıştığı Deniz Akten’i 48 bıçak darbesiyle katletti. Dereli, ilk duruşmada suçlamaları reddetti. Mahkeme, sanığın akıl sağlığıyla ilgili resmi raporun beklenmesi nedeniyle davayı erteledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025

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Kahreden olay 27 Eylül 2024'te Antalya'da yaşandı. Kafeteryaya giden Polat Dereli, vale olarak çalışan Osman Dere'ye bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan adam, tedavi altına alındı. Polat Dereli, 15 dakika sonra ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nda trompet sanatçısı olarak görev yapan tartıştığı Deniz Akten'i 48 bıçak darbesiyle katletti. Dereli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"MÜVEKKİLİM BİPOLAR BOZUKLUK HASTASIDIR"

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Polat Dereli, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Sanığın avukatı, müvekkilinin bipolar bozukluk hastası olduğunu öne sürdü. Vale Osman Dere mahkemede, "Yüz felci geçirdim, ameliyat olmak zorunda kaldım. Cezasını çeksin" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Osman Dere'nin yüzündeki sabit iz için rapor alınmasına, sanığın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar verdi. Duruşma, 28 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.



'ACIYI TARİF EDEMEM'

Acılı anne Fatma Aydın, "O gün emniyette kıyafetlerini, eşyalarını verdikleri torba koyduğumuz gibi hala duruyor. Onu atınca sanki oğlumu atacakmışım gibi geliyor. Acıyı tarif edemem. Hayatımın en büyük acısını yaşıyorum. Müziğe ben onu teşvik etmiştim, notalarını kendi yazardı. Ailemiz dağıldı, bizi parçaladı. Çok üzgünüz" şeklinde konuştu.

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