Bursa'da motosiklet faciası!
Bursa Nilüfer'de motosikletiyle seyir halinde olan Serkan Sungur, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve Onur G. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 25 metre savrulan Sungur, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bursa Nilüfer'de motosikletiyle seyir halinde olan Serkan Sungur, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yöne geçti. Onur G. idaresindeki otomobile çarptı.
Sungur, 25 metre savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Onur G. ise duvara çarpıp yaralandı. Oğlunun kaza haberini alan baba, olay yerine geldiklerinde fenalık geçirdi. Polis ekiplerince tahkikat devam ederken Serkan Sungur'un cenazesi, Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.