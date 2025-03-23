Adana'da gaspçı kabusu! 16 yaşındaki şüpheliler, 4 kişiyi gasp edip 2 öğrenciyi bıçakladı

Adana’da 16 yaşındaki 2 şüpheli bıçak zoruyla 4 kişinin telefonunu gasp ederken iki lise öğrencisini de telefonlarını vermediği için bıçakladı. Olayın şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025

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Adana'da A.C. (15) ile İ.H.Y. (15), okula giden B.S. (16) ve S.K.'yi (16) takip etti. Öğrencilerin yolunu kesen şüpheliler, bıçakla tehdit edip, para istedi.

Şüpheliler, üzerlerinde para olmadığını söyleyen B.S. ile S.K.'yi bacaklarından bıçaklayıp, kaçtı. Daha sonra şüpheliler, bıçakla 4 öğrencinin cep telefonlarını gasp edip, kaçtı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ziya RAMOĞLU

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