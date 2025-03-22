İki ayrı il iki ayrı hayat ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıyor!

Adana'nın Feke ilçesindeki Akoluk Camii'nde yaptığı çalışmalarla 7'den 70'e herkesin gönlünü kazanan imam Muhammed Doğaç bu kez yaşlı bir çift ile 2 engellinin evlerini yeniledi. Konya'da vaizlik yapan Fatma Hale Sağım ise, ders verdiği öğrencileriyle birlikte kurduğu yardım derneği ile ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıyor.

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025

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Biri Adana'da diğeri Konya'da görev yapıyor. Her ikisi de gönüllere dokunup, yaptıkları yardımlarla adeta iyilikte yarışıyorlar. Adana'nın Feke ilçesindeki Akoluk Camii'nde yaptığı çalışmalarla 7'den 70'e herkesin gönlünü kazanan imam Muhammed Doğaç bu kez yaşlı bir çift ile 2 engellinin evlerini yeniledi.



Doğaç, "Hayırseverlerin desteği ve kendi imkânlarımızla ailelerimizin hayatına dokunmayı sürdürüyoruz" dedi. Konya'da vaizlik yapan Fatma Hale Sağım ise, ders verdiği öğrencileriyle birlikte kurduğu yardım derneği ile ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıyor.



Sağım, "100 kadın gönüllümüz ile Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden geliyoruz. Burs veriyoruz, gıda kolisi dağıtıyoruz, gençleri evlendiriyoruz, ev eşyalarını veriyoruz. Kocaman bir aile olduk ve Rabbim de bize iyilik etmeyi nasip etti" dedi.

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