Antalya'da böbrek hastası kadın gece yarısı gelen telefonla hayata yeniden tutundu!

Antalya’da 7 yıldır böbrek nakli bekleyen Filiz Dönmez’in yaşantısı, gece 03.00’te gelen “Uygun böbrek bulundu.” telefonuyla değişti. Kadavradan bağışlanan böbreğin nakledildiği genç kadın, yeniden yaşama tutundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025

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Antalya'da, babasını bebekken, annesini de bir yıl önce kanserden kaybeden ve yaşamını 7 yıldır diyalize girerek sürdüren kadının yüzü gece gelen 'Uygun böbrek bulundu' telefonuyla güldü. Filiz Dönmez'e, 2018'de mide bulantısı ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.



Durumu ağırlaşınca 3 ay hastanede yatarak tedavi gören Dönmez, böbrekleri iflas edince diyalize girmeye başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nde üçüncü sınıfta okuyan Dönmez'e doktorları hastaneye yakın olması gerektiğini belirtince misafir öğrenci olarak Akdeniz Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Diyalize giren Dönmez'in hayatı saat 03.00'te çalan telefonla değişti. Antalya'daki nakil merkezine çağrılan Dönmez'e, kadavradan bağışlanan böbrek nakledildi.



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Sağlık sorunlarına rağmen üniversiteyi tamamladığını belirten Dönmez, şunları söyledi: "Bir gün organ çıkacağını hiç beklemiyordum. Gece 03.00'te aradılar. Üç hasta daha vardı, bana uyumlu çıktı. G ece çalan telefonla tüm hayatım değişti. Diyalize bağlı yaşamak zor. Dua ediyorum bana organını bağışlayana."

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