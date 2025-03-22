Ağır hesap: Keman sanatçısı Laçin'i hayattan koparan trafık canavarı affedilmeyecek!

Mersin'de İbrahim Halil Ç., otomobiliyle ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’a (18) çarptı. Talihsiz genç kız kurtarılamadı. Sanık, “Aniden önüme çıktı, kaçamadım” diye savunma yaptı.Ancak hakim, dosyayı asliye cezadan ağır ceza mahkemesine yolladı. İbrahim Halil Ç.’nin en yüksek hapis cezasıyla yargılanacağı açıklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025

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Ödüllü keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan sürücü İbrahim Çabalar, mahkemede üç maymunu oynadı. "Görmedim, duymadım bilmiyorum" diye savunma yaptı. Asliye Ceza Hakimi, dosyayı Ağır Ceza'ya yolladı.



ÇABALAR AĞIR CEZA İÇİN

İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol (18), kayak yaparken ayağı kırılınca ailesinin yanına geri geldi. Akyol, 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Ç.'nin yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı. 6 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşti. Ç., hakkında hazırlanan iddianamede 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



"GÖRMEDİM, ÖNÜME ÇIKTI"

Laçin Akyol'un kazada kusurunun olmadığı belirtildi. Davanın ilk duruşması, Mersin 17 Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Ç, "Ben sol şeritte gidiyordum. Görmedim. birdenbire bir yaya önüme çıktı, çıkar çıkmaz çarptım" dedi. Laçin ailesinin avukatı Berkay Boran, davanın ağır mahkemesinde görülmesi gerektiğini söyledi. Hakim, eylemin 'Kasten öldürme' kapsamında değerlendirilip, değerlendirilmeyeceğine karar verilmesi için dosyayı Ağır Ceza'ya gönderdi.



Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışladı. Laçin Akyol'un karaciğeri Malatya'da, böbreklerinden biri Kayseri, diğeri de Mersin'de organ bekleyen hastaları hayata bağladı.

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