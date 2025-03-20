Trabzon'da azmeden Demet 30 yıl sonra kimya öğretmenliğini kazandı!
Trabzon'da 30 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan ancak başörtü yasağı nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalan Demet Kerastacı, yeniden girdiği sınavda kimya öğretmenliğini kazandı.
Trabzon'da kimya öğretmeni Demet Kerastacı (50), 30 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. O dönemki başörtü yasağı nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldı. Evlilik kararı aldı. Trabzon'a taşınan Kerastacı, yeniden girdiği sınavda kimya öğretmenliğini kazandı.
Öğretmenliği severek yapan Kerastacı, öğrenci affından yaralanıp başvurduğu Hacettepe Üniversitesi'nden kabul aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı. Demet öğretmen, mezun olunca öğretmenliği bırakıp, hekimlik hayaline kavuşmak istiyor.