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TV YAYIN AKIŞI 20 MART | Bugün TV'lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı

20 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (20 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

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TV YAYIN AKIŞI 20 MART | Bugün TV’lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı

Bu akşam Atv'de "Başka Bir Gün" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Bir Zamanlar İstanbul" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 20 Mart Perşembe günü televizyonda ne var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Başka Bir Gün

TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul

KANAL D: İnci Taneleri

STAR TV: Deliha (film)

SHOW TV: Siyah Kalp

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)20 MART ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Başka Bir Gün

03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:40 ATV Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

20 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:55 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir...

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Ömür Akkor İle Bir...

14:40 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

18:00 Ramazan Sevinci

19:35 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine

20:05 Bir Zamanlar İstanbul

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

20 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

20 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

00:30 Dizi

02:30 Sefirin Kızı

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:50 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Deliha

22:15 Deliha

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

20 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp