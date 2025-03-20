TV YAYIN AKIŞI 20 MART | Bugün TV'lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı
20 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (20 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…
Bu akşam Atv'de "Başka Bir Gün" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Bir Zamanlar İstanbul" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 20 Mart Perşembe günü televizyonda ne var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Başka Bir Gün
TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul
KANAL D: İnci Taneleri
STAR TV: Deliha (film)
SHOW TV: Siyah Kalp
20 MART ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Başka Bir Gün
03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 ATV Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün