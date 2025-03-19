Tarihi soygun: Sultan Vahdettin’in torunu hizmetçisi tarafından soyuldu!

Son padişah Vahdettin Han’ın torunu Mesude Evliyazade, yatılı hizmetçi aldı. Ancak bir süre sonra milyonlarca TL’lik mücevherinin çalındığını anladı. İhbar üzerine polis operasyon yaptı. Hırsız ile annesini yakaladı. Şüphelilerin çalıntı takıları internetten satmaya çalıştıkları saptandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025

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Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torununun evinde milyonluk hırsızlık yapıldı. Mesude Evliyazade'nin evindeki 11 milyonluk hırsızlığı hizmetçisi yaparken kızı da sosyal medyadan sattı.

SULTANA HIRSIZ TUZAĞI

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade, Sarıyer'deki evinden aralarında Ulviye Sultan'dan kalma 6 milyon lira değerindeki pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevher çalındı. Milyonluk hırsızlığı gerçekleştiren hizmetçi T.Ç. ile evden çalınan çanta, elbise gibi eşyaları sosyal medya hesaplarından satan kızı S.N.Ş. (23) gözaltına alındı.



Sarıyercaddesi üzerinde bulunan lüks sitede yaşayan Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade, 15 Mart'ta evinde hırsızlık olduğunu söyleyerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Evliyazade, polise verdiği ifadesinde evinden 11 milyon 650 bin liralık mücevherin çalındığını belirtti. 2 yüzük, 1 küpe, çanta ve giyim eşyalarının çalındığını söyleyen Mesude Evliyazade olayın 4 Şubat'ta yatılı olarak işe aldığı hizmetçi tarafından gerçekleştirildiği ifade etti.



YAKALANDILAR

T.Ç.'nin ifadesinin ardından 79 parça, çanta, elbise gibi eşyalar ele geçirilirken, 20 parça giyim ve çanta eşyaları İzmir'de bulundu. Hizmetçinin kızı S.N.Ş. (23) isimli şüphelinin de çalınan eşyaları sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığı tespit edildi. T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, hizmetçi T.Ç.'nin eşyaları ve mücevherleri sattığı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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