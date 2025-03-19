Konya'da rezidansta işkenceye uğrayan Demet Aydın davasında yeni gelişme!
Demet Aydın, 3 kişi tarafından rezidansta işkenceye uğradı. Zanlılar, sadece 10’ar yıl hapis cezası aldı.
Konya'da yaşayan Murat Demirci (44), ortağı ve nişanlısı Sara Demir (27) ile arkadaşları Tuğba Demirci (25), 3 yıl önce bir rezidansa zorla götürdükleri Demet Aydın'a (24) saatlerce işkence yaptı. Genç kızın saçlarını usturayla kesen, vücudunda sigara söndüren, bıçakla boynunu çizen, telefonunu zorla alan ve hakaretlerde bulunan 3 şüphelinin yargılandığı Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde savcı, 32'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.
KARAR ONANDI
Ancak mahkeme, indirimlerle zanlıları 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği gerekçesiyle karar onandı.