İzmir'de kedi mamasıyla beslenen aslan görenleri şoke etti!

İzmir'de düzenlenen baskın sonucu 10 aylık erkek bebek aslan ele geçirildi. Uygun olmayan koşullarda bulunan ve yalnızca kedi mamasıyla beslendiği belirlenen aslan, bir ay boyunca karantinada tutuldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025

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İzmir Torbalı'da bir çiftliğe baskın düzenleyen polis, 10 aylık erkek aslan ele geçirdi. Yavru aslan, İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Uygun olmayan koşullarda tutulduğu ve yalnızca kedi mamasıyla beslendiği belirlenen aslan, bir ay boyunca karantinada tutuldu. 62 kilogram ağırlığındaki aslan için uygun beslenme programı hazırlandı. Yavru aslanın isminin, yapılacak anketle İzmirlilerin oylarıyla belirlenmesi planlanıyor.

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