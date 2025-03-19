İstanbul'da korkunç olay: Öz amcasına acımadan kurşun yağdırdı!
İstanbul'da evin önünde miras meselesi yüzünden tartıştığı yeğeni Caner T.'nin silahlı saldırısında can verdi. Kaçan zanlı, yakayı ele verdi.
İstanbul Şişli'de Taştan Karaca (62), sanatçı Züleyha Ortak'ın evine duşakabin tamiri için geldi. Evin önünde miras meselesi yüzünden tartıştığı yeğeni Caner T.'nin silahlı saldırısında can verdi. Kaçan zanlı, yakayı ele verdi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cinayetin işlendiği anları gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde T.'nin soğukkanlı bir şekilde amcasına 8 el kurşun sıkıyor.