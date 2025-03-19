Adana'da minik Kemal maganda kurşununa kurban gitti

Adana'da düğün sırasında başına mermi isabet eden Kemal Azgın (9), kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025

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Adana'da 2 ay önce bir düğünde havaya ateş açıldı. Başına mermi isabet eden Kemal Azgın (9), kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Olay ile ilgili 4 kişi tutuklandı. Ancak şüpheliler, geçtiğimiz günlerde serbest kaldı. Acılı baba Ali Azgın, "Gören gördüğünü söylemiyor. Allah'ım sizi Ali Azgın bildiği gibi yapsın" dedi.

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