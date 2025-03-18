Konya'da kuzen kavgası kanlı bitti: 2 ölü!

Konya'da aralarında husumet olan İsmail Çakıl (53) ile P.Ç. (60) arasında çıkan tartışma kanlı bitti. P.Ç. ve yanındaki D.Ç. (16), av tüfeği ve tabancayla İsmail Çakıl ve oğlu Ömer Osman Çakıl'a ateş açtı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

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Konya'da yaşayan husumetli kuzenler İsmail Çakıl (53) ile P.Ç. (60) yaylada karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. P.Ç. ve yanındaki D.Ç. (16), av tüfeği ve tabancayla İsmail Çakıl ve oğlu Ömer Osman Çakıl'a ateş açtı.



İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. P.Ç. ile D.Ç. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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