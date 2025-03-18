Diyarbakır'da "1 sınıf 1 koli Projesi" ile küçük yüreklerden büyük hediyeler!

Diyarbakır'da '1 sınıf 1 koli Projesi' ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak 60 Ramazan kolisi hazırlandı. Okul Müdürü Basri Şeker, 32 derslikli bir Anadolu lisesi olduklarını, öğrencilerin sadece kültürel dersler değil, bir çocuğa merhameti, iyiliği, güzelliği, ahlakı, erdemliliği de öğretmek için bu projeyi başlattıklarını söyledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

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Diyarbakır'da 32 derslik, bin 200 öğrencisi olan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi; müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenleri, öğrencilerinde iyilik bilinci oluşması için "1 sınıf 1 koli Projesi" ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak 60 Ramazan kolisi hazırladı.



Okul Müdürü Basri Şeker, 32 derslikli bir Anadolu lisesi olduklarını, öğrencilerin sadece kültürel dersler değil, bir çocuğa merhameti, iyiliği, güzelliği, ahlakı, erdemliliği de öğretmek için bu projeyi başlattıklarını söyledi. Projelerinin "Her bir sınıf bir koli" olduğunu belirten Şeker,

"32 koli değil de, 60'a yakın koli toplandı. Bazı sınıflar 5-6 koli getirdi. Burada temsilen 32 öğrencimiz oldu. Ama her sınıftan bir öğrenci getirdik. Toplam bin 200 öğrencimiz var. Bunlarla bu etkinliğimiz gerçekleştirdik. Etkinliğimize Diyarbakır İl Müftüsü de katıldı. Topladığımız kolilerin bir bölümünü onlara da verdik. Kendileri de ihtiyaç sahibi ailelere öğrencilerimizle beraber dağıtacaklar" dedi.

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