Büyük zaferin 110’uncu yıldönümü: Çanakkale geçilmez

Bugün Çanakkale Destanı’nın 110’uncu yılıydı. Savaş sırasında İngilizler’in kıyıya vuran mektupları Türk askerinin kahramanlığının kanıtıydı: Türkler canları pahasına bizi ateş altına aldı. Attığımız her kurşuna karşılık veriyorlar. Şimdiye kadar böyle bir bombardımana tutulmamıştık.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

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18 Mart 1915'teki Harekat Planı ilk gün boğaz kıyısındaki tabyaların susturulması ve mayın hatlarının açılması suretiyle Marmara'ya geçmek şeklindeydi. Harekat sabah 08.15'te Queen Elizabeth'in direğinde görülen ileriye hareket işareti ile başladı.



Sabahtan öğlene kadar birinci hattaki gemiler uzun menzilli toplarıyla tabyaları bombardıman etmeye başladı. Üçüncü hattaki daha eski savaş gemileri de ilerleyip Türk topçusunun menziline girdiğinde durum değişmeye başladı. Türk topçusu tarafından ateş altında kalan gemiler geri çekilmeye başladılar. Savaş gemilerinden Bouvet, Irresistable ve Ocean battı; Inflexiable, Gaulois, Suffren, Agememnon ise ağır hasar aldı. Artık tarih değişiyor zafer yaklaşıyordu.

Yaşamaz ölümü göze almayan. Zafer, göz yummadan koşana gider. Faruk Nafiz Çamlıbel

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