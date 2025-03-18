Ankara'da 14’üncü kattan düşüp hayatını kaybeden Şeyma'nın ölümüne dair yeni gelişme!

Ankara'da pencereden düşürek hayatını kaybeden Şeyma’yı ölüme götüren kavganın sebebi ortaya çıktı. Tutuklanan sevgilisi Hüseyin Uyucu ifadesinde 'kıskançlık' nedeniyle tartıştıklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

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Ankara'da Şeyma Gökçe Kayahan, 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti. Sevgilisi Hüseyin Uyucu, tutuklandı. Uyucu İfadesinde, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığını, olayı görmediğini söyledi. Kayahan'ın düştüğü pencereden alınan parmak izlerinin ise kime ait olduğuna ilişkin çalışmalar davam ediyor.

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