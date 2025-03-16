Hatay'da baba yadigarı otomobilin peşine düşen Emre Örer, yıllar sonra aracı buldu!

Hatay'da yaşayan Emre Örer, her gece rüyasında gördüğü babasının 2003’te sattığı otomobili bir işaret kabul ederek, uzun süren arayışın ardından Kahramanmaraş’ta bulmayı başardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Hatay'da Emre Örer, her gece rüyasında, babasının 2003'te istemeden sattığı otomobili görmeye başladı. Bunu bir işaret saydı.



Aradı, taradı. Kahramanmaraş'ta aracı bulmayı başardı. Baba yadigarı otomobili yıllar sonra satın aldı. Ölünce de evladına bırakacağını açıkladı.

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