Ah Yusuf! Tamir ettiği patpata boynu sıkıştı, hayatını kaybetti
Ordu’da Yusuf İslam Aydın (24), 'patpat' olarak bilinen tarım aracını tamir ederken boynunun damper kısmına sıkışması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ordu'da yaşayan Yusuf İslam Aydın (24), kendisine ait 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracını tamir ederken boynu damper kısmına sıkışıp yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.