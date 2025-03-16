Adana Seyhan'da sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı!

Adana Seyhan’da serinlemek için sulama kanalına giren Muhammed Al Khalif, akıntıya kapılarak kayboldu. Görevli dalgıç polislerin yaptığı arama sonucu çocuğun cansız bedeni bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Adana Seyhan'da Muhammed Al Khalif, serinlemek içi sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapıldı. Görevli dalgıç polisleri, çocuğun cansız bedenini çıkardı.

Khalif'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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