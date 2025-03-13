İstanbul'da hırsızlık yapan kadının ifadesi "pes" dedirtti: Üzülmesin diye çaldım

İstanbul'da sevgilisiyle gittiği kuyumcuda beğendiği 250 bin liralık altın tacı alamayınca kuyumcuyu terk eden kadın, ertesi gün geri gelip tacı çaldı. İfadesinde ise 'Sevgilim bana parası yok diye alamadı, o üzülmesin diye çaldım' dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025

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İstanbul Kasımpaşa'da Firdevs Ç, sevgilisiyle kuyumcuya gitti. Beğendiği 250 bin liralık altın tacı alamayınca kuyumcuyu terk etti. Ertesi gün tek başına kuyumcuya gitti. Telefonuyla tacın fotoğrafını çekti. Ardından çalıp izini kaybettirdi.



Polis ekipleri, hırsızı kameralardan tespit etti. Evinde gözaltına alınan Firdevs Ç.'yle birlikte altın taç da ele geçirildi. İfadesinde ise "Sevgilim bana parası yok diye alamadı, o üzülmesin diye çaldım" dedi. Serbest bırakıldı.

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