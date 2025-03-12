Samsun'da katledilen Alzheimer hastası babasının mezarında ağıt yaktı!

Ayfer Kırkağa, 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar tarafından boğazı kesilerek öldürülen babasının cesedinin bulunduğu yere gelerek katile beddua etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Samsun Canik'te 6 çocuk babası Sebahattin Coşar (69), 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldı. Aynı zamanda Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı.



Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Coşar'ın, "uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar (23) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yakalanan Emin Yarar, gözaltına alındı. Yarar'ın eski eşinin akrabası olduğu anlaşıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN