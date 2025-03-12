Protez bacak kredisini ödeyemeyince icralık oldular!

El ve ayak anomalisiyle doğan Aras Çelik’in bacakları diz altından kesildi. Aile, 235 bin liralık krediyle alınan protezin borcunu ödeyemeyince icralık oldu. Aras, büyümeye devam ettiği için de protezleri kullanamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 00:00

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Antalya Kepez'de yaşayan Özlem (43) ve Mehmet Ali Çelik (44) çiftinin ikinci çocukları Aras Çelik (9), el ve ayak anomalisiyle dünyaya geldi. Çift, çocuğun iki bacağında, diz aşağısında kemik olmadığını öğrendi. Farklı şehirlerdeki doktorlara çocuklarını götüren anne-baba, çözüm bulamadı.



Son olarak gittikleri doktor, Aras'ın kemik olmayan bacaklarının kesilmesinin daha uygun olduğunu söyledi. Tekerlekli sandalyeyle hayatına devam eden Aras'ın, evin penceresinden dışarıda oynayan çocukları izlerken, "Ben de oynamak istiyorum" dediğini belirten çift, doktorun teklifini kabul etti.



Protezle ayağa kalkıp yaşıtları gibi oynamak isteyen Aras, 3 yaşında ameliyata alınıp bacakları diz altından kesildi. Kısa sürede iyileşen Aras için gerekli protez, ailenin gücü yetmeyince toplanan yardımla alındı. Protezler büyüdükçe küçük gelmeye başladı.



Aile, 235 bin lira krediyle alınan protez borcu ödemeyince icralık oldu. Üstelik Aras, büyüme süreci devam ettiği için krediyle alınan protezleri de kullanamıyor.



Aras Çelik, "Okula tekerlekli sandalyemle gidiyorum. Protez küçülünce bacağımı acıtıyor. Akülü tekerlekli sandalyem olduğu için şanslıyım, okula kendim gidebiliyorum. Çok koştuğumda dizlerim kızarıyor" dedi.

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