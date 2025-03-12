Ölümcül kas hastası minik Ege'nin gülüşü solmasın: Valilik izniyle yardım kampanyası başlatıldı!

İstanbul'da Ege Maltepe, ölümcül kas hastalığı olan DMD’ye yakalandı. İyileşmesi Dubai’de gen tedavisine bağlıydı.Ama bunun için 3 milyon dolar, yani 109 milyon TL şarttı. Ailesi, valilik izniyle yardım kampanyası başlattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 00:00

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İstanbul'da yaşayan Ege Maltepe (11), 4.5 yaşında DMD hastalığına yakalandı. Bu bir kas rahatsızlığıydı. Zaman geçtikçe kas yıkımı ve zayıflığı yaşamaya başladı. Kasları zayıfladığı için tekerli sandalyeye mahkum oldu.



Anne Solmaz Maltepe, oğlunun tedavisinin mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı. ABD'de ve Dubai'de bu tedavinin yapıldığını öğrendi. Yakın olduğu için Dubai'deki merkeze oğlunun kan örneğini gönderdi. Test sonucu Ege'nin tedaviye uygun olduğu belirlendi.



Ancak tedavi ücreti 3 milyon dolar yani 109 milyon TL'ydi. Aile valilik onayıyla kampanya düzenledi. Yüzünden gülümsemesi eksik olmayan Ege, şimdi Dubai'ye gidip tedavi olacağı ve ayağa kalkacağı günü iple çekiyor.

Valilik izinli hesap bilgileri: TR38 0001 0090 1085 2609 4050 01 ALICI: EGE MALTEPE



DMD HASTALIĞI NEDİR

DMD, çocuklarda 3 ila 5 yaşları arasında ortaya çıkan, ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik bir hastalıktır. Kas hastalığında distrofin geninde bulunan bir mutasyon sonucu, distrofin proteini sentezlenemez. Bu protein kasların bütünlüğünü sağlamakla görevlidir.



Proteinin yokluğunda kaslar bütünlüğünü koruyamaz ve yıkım baş gösterir. Kaybedilen kasların yerini yağ dokusu almaya başlar. Distrofin olmadan, tüm iskelet kasları bozulmaya başlar. Bu da felce, kalp ve akciğer yetmezliğine ve erken ölüme yol açar.

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