Adana'da gece yarısı bankadan gelen telefon hayatını kararttı!

Gökhan Karaman, uyuduğu sırada yaşanan 296 bin liralık borçla şok yaşadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 00:00

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Adana'da belediyede temizlik personeli olarak çalışan Gökhan Karaman (35), uykuya daldı. Bu sırada kredi kartından bir zincir marketin sanal POS cihazından 296 bin TL çekildi. Bankadan gelen telefonla şok yaşayan Karaman, parayı ödeyecek durumu olmadığını belirtti.



Hukuki mücadele başlatan Karaman, "Söz konusu marketten hiçbir alışveriş yapmadım. Üstelik kartımda kart numarası dahi yazılı değilken böyle bir işlemin nasıl yapıldığını anlamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

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